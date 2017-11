Passageiro de ônibus é preso com duas armas em Teixeira de Freitas Ônibus foi parado e passageiros revistados

No fim da noite da última terça-feira, dia 14 de novembro, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e militares da Cipe-Mata Atlântica, após denúncia anônima, montaram uma barreira na rodovia BR-101, em Teixeira de Freitas, onde pararam um ônibus da Viação Águia Branca, que saiu de Vitória-ES., e seguia para Itabuna.

No interior do ônibus os policiais localizaram o suspeito, identificado como Douglas Oliveira Cardoso, de 18 anos, natural de Ilhéus, flagrado em posse de uma pistola calibre 380, com uma munição intacta na agulha e sem carregador, dois cartuchos de pistola ponto 40, um cartucho de calibre 38 e um revólver calibre 38, desmuniciado.

Questionado onde tinha adquirido as armas o acusado relatou que comprou-as em mãos de pessoas estranhadas, na Ilha do Príncipe, em Vitória-ES. Ao assumir ser dono das armas e munições, Douglas Oliveira Cardoso, de 18 anos, recebeu voz de prisão e acabou sendo conduzido à Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas (DT), para as medidas cabíveis.

A polícia acredita que o acusado levava as armas para cometer algum crime na região sul da Bahia. A pistola estava com o seu número de série raspado, o que pode complicar a vida do acusado perante ao Judiciário. (Da redação TN)