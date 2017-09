Passional: Jovem esfaqueado por ciúmes não resiste e morre no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas

Morreu no fim da tarde desta sexta-feira, dia 22 de setembro, após cerca de 20 horas internado em estado gravíssimo num leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), o adolescente Washington Souza Gomes, de 17 anos de idade, que havia sido esfaqueado no dia anterior, supostamente por outro menor, na Rua Torta, Bairro Castelinho, região leste da cidade, onde residia em companhia da família.

Inicialmente o caso não foi comunicado à polícia, que só ficou sabendo da ocorrência após a morte. O pai da vítima foi orientado a procurar à Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas (DT), onde além de formalizar a ocorrência do policial do óbito, relatou que o crime teria sido passional. O autor teria ficado enciumado da sua namorada com o adolescente Washington e por isso, teria resolvido esfaqueá-lo.

O Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT), serviço especializado da 8ª Coorpin, já assumiu a investigação do caso e espera identificar e apreender o acusado. O corpo de Washington Souza Gomes, de 17 anos de idade, foi removido ao Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), para exames de necropsia. (Da redação TN)