Passional: Madrasta confirma que enteado foi assassinado com faca e por ciúmes da namorada

O assassinato que chocou os moradores da Rua Sergipe, no Bairro Fátima, em Itamaraju, aconteceu na noite deste último domingo, dia 5 de março, quando de acordo com as informações de populares, Sheila Santos Luz, enfurecida por uma crise de ciúmes, matou o seu namorado, Leandro Vieira dos Santos, com um golpe de faca do tipo peixeira.

Após ser atingido pela violenta facada no primeiro andar da casa onde residia, Leandro conseguiu caminhar até o térreo, onde mora a sua madrasta Ilza Madalena de Jesus, mas já perdendo muito sangue, ele acabou caindo junto à escada do imóvel e mesmo tendo recebido socorro por parte de uma equipe do Servido de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), acabou não resistindo e veio a óbito.

Durante entrevista nesta segunda-feira, dia 6 de março, Ilza contou com detalhes o ocorrido. “Ela [Sheila] chegou pra falar com Leandro, que estava com outra menina em sua casa. Fumando e enfurecida, Sheila subiu pelas grades, agrediu Leandro e a menina que estava com ele e depois aplicou-lhe a facada”, disse.

Ainda segundo a madrasta, Sheila, após esfaquear o rapaz e com ele já caído, passou a chutá-lo e dizer que o mesmo não prestava e merecia morrer. Alguns vizinhos, de acordo com Ilza, ainda tentaram deter a assassina, mas ela, com a faca na cintura, dizia a todo instante que faria o mesmo com quem aproximasse dela. A garota que estava com Leandro, que não teve o nome revelado, teria sido ferida no peito e em dos braços pela homicida, que ainda rasgou sua roupa.

A prisão

Pouco tempo depois do crime a homicida foi presa por uma guarnição da 43ª Companhia Independente da Polícia Militar de Itamaraju (CIPM) e pelo fato da Delegacia da Polícia Civil da cidade (DEPOL), não possuir plantões nos finais de semana, acabou transferida e apresentada ao plantão regional da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas.

Histórico violento

No banco de dados da Polícia Civil de Itamaraju, foi levantado que a assassina Sheila Santos Luz, no ano passado, teve um desentendimento com outro namorado, oportunidade que ela alvejou-lhe com um tiro na boca. Ela teria começado o novo relacionamento com Leandro há poucos meses.

Agora presa e indiciada por homicídio qualificado, Sheila Santos Luz, vai permanecer custodiada à disposição da Justiça. (Por Ronildo Brito)