Passou direção ao menor: Um morto e outro ferido em acidente na BR-101, entre Teixeira de Freitas

O acidente automobilístico aconteceu na noite deste sábado, dia 8 de abril, por volta das 21h, no Km 842 da BR-101, imediações da ponte sobre o Rio do Sul, entre Teixeira de Freitas e Itamaraju, quando o condutor de um caminhão Mercedes Benz, de cor azul, placa MSZ-1429, licenciado em Vila Pavão-ES., perdeu o controle da direção e o veículo tombou numa ribanceira.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no momento do acidente, pela posição em que foi encontrado o corpo, o motorista do caminhão, Alexandre Augusto Silva Moraes, de 22 anos, que sofreu lesões, passou a direção para o adolescente Cláudio Henrique de Matos Barbosa, 17, que morreu no local.

Ainda de acordo com os agentes da PRF, Alexandre ficou preso às ferragens e a retirada só foi possível após uma operação de desencarceramento feita por uma equipe do Grupamento do Corpos de Bombeiros de Teixeira de Freitas (GBM). Logo depois ele foi socorrido pelo SAMU ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), enquanto o corpo do menor acabou removido ao IML para exames de necropsia.

O capotamento aconteceu por volta das 21h30 e o caminhão saiu de Nova Venécia-ES., e seguia carregado de mamão para Feira de Santana. “O menor que conduzia o caminhão, ao curvar à direita, perdeu o controle, saiu da pista e capotou à esquerda”, informou a PRF.

Por causa do acidente o trânsito ficou congestionado por vários quilômetros. Segundo a polícia, a carga de mamão estava mal acondicionada, além disso, o caminhão possuía pneus carecas, já mostrando os arames. Apesar de possuir CNH para fazer a condução, motorista, após recuperar-se, será ouvido e deverá responder por crime previsto no Artigo 310, do Código Brasileiro de Trânsito (CBT), que é entregar a direção de um veículo a um menor de idade ou pessoa sem habilitação. (Por Ronildo Brito)