Pastor é morto a facadas dentro de apartamento no ES

O pastor de uma igreja evangélica foi assassinado a facadas dentro do apartamento em que morava, na Praia da Costa, Vila Velha. Segundo informações da polícia, um ajudante de pedreiro procurou a delegacia para informar que tinha matado Ericsson Roza Soares, 36 anos. A vítima era bispo da Primeira Igreja Quadrangular de Vitória.

PASTOR AJUDAVA O ASSASSINO A SE LIVRAR DAS DROGAS

A namorada do pastor, Carolina Burzlaff, informou à reportagem que Ericsson morava no apartamento da Praia da Costa há 10 meses com um sobrinho. Inclusive, segundo ela, foi o próprio sobrinho que encontrou o corpo. A noiva afirmou ainda que o ajudante de pedreiro era amigo da família há cinco anos e que era dependente químico. O pastor, segundo ela, ajudava o pedreiro pagando o aluguel dele e o tratamento para que se livrasse das drogas.

Ao chegar à delegacia, em um depoimento informal, o assassino teria dito que mantinha uma relação homoafetiva com o pastor e que moravam juntos há uma semana. Ainda segundo o pedreiro, ele decidiu acabar com a relação devido à atividade de Ericsson. Segundo o agressor, a vítima não teria aceitado o fim do relacionamento e uma discussão foi iniciada. Durante a briga, o ajudante de pedreiro acabou matando o pastor. A versão do criminoso, no entanto, foi totalmente desmentida pela família do religioso.

“Essa história que ele está contando é ridícula. Não existe a menor possibilidade. Ele estava drogado, cometeu o crime drogado e está inventando isso não sei por quê”, disse a namorada do pastor. “O pedreiro era amigo da família há cinco anos. Tinha problemas com drogas, sempre entre idas e vindas e internações. Ontem fomos todos juntos a uma igreja com ele. Foi a última vez que vi o assassino”, contou.

O assassino confesso foi encaminhado à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde presta depoimento formal ao delegado.

Investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa estiveram no apartamento, localizado no nono andar do prédio e encontraram o corpo do pastor na suíte da unidade. O instrumento utilizado no crime foi uma faca de cozinha, deixada pelo assassino em cima da mesa. A polícia acredita que houve luta corporal, já que a casa estava revirada com objetos quebrados. (Informações: A Gazeta)