Pauladas: Acusado de matar a ex-companheira em Medeiros Neto é preso pela PM do Prado Motivação do assassinato é desconhecida l Foto: Medeiros Dia a Dia

No início da noite deste sábado, dia 4 de fevereiro, policiais da 88ª Companhia Independente de Alcobaça, que atuam no Pelotão do Prado, prenderam Janilton Sampaio Rodrigues, o “Zói”, de 3o anos, acusado de assassinar a ex-companheira, Felícia Salomão Rodrigues, com pauladas na cabeça, crime ocorrido em 19 de novembro do ano passado, às margens da rodovia BA-290, em Medeiros Neto.

A Polícia Civil de Medeiros Neto, que investiga o crime, já havia recebido a informação que o assassino tinha sido visto catando latinhas em Arraial d’Ajuda, distrito de Porto Seguro, isso no último dia 18 de janeiro.

Logo depois, segundo a polícia, o acusado arrumou um trabalho num parque de diversões, que seria montado em Prado, momento que as forças policiais da cidade foram informadas e ficaram em alerta. Também foi enviado ao Pelotão PM do Prado um mandado de prisão em desfavor do indivíduo, solicitado pelo delegado Jorge Nascimento, substituto de Medeiros Neto e decretado pelo juiz William Bolsaneli.

Agora preso, Janilton Sampaio Rodrigues, o “Zói”, de 30 anos, que é natural de Itanhém, onde também é conhecido pelo apelido de “Cocão”, será transferido para a cadeia pública de Medeiros Neto, onde vai permanecer à disposição da Justiça. (Da redação TN)