Paulo Magalhães destina quase R$ 1,5 milhão em emendas para Jequié

O deputado federal Paulo Magalhães (PSD), confirmou presença em Jequié na próxima sexta-feira (7), quando estará cumprindo agenda no município. A confirmação da vinda do parlamentar está sendo feita através das redes sociais pelo secretário municipal de Relações Institucionais, vereador licenciado José Simões Júnior (PHS), que juntamente com o vereador Soldado Gilvan (PPS), ambos da base aliada do prefeito Sérgio da Gameleira (PSB), já confirmaram apoio a Magalhães.

De acordo com nota postada nas redes sociais, o deputado virá a Jequié para reunir-se com lideranças que poderão lhe apoiar nas eleições de 2018, entre os quais, o vereador Ivan do Leite (PSB), a líder comunitária e suplente de vereadora Eduarda Costa e o ex-vereador e comerciante Zé Biu estando ainda prevista, a análise das ruas que deverão ser pavimentadas com sua emenda de quase R$ 1 milhão colocada no orçamento da União.

Diz a nota que também foi alocado recurso na ordem de R$ 500 mil para a Saúde, além da inclusão de Jequié no Projeto Cidade Digital, onde será investida soma em torno de R$ 10 milhões. O distrito de Florestal também está incluído na relação de localidades a serem beneficiadas através de recursos alocados por Paulo Magalhães, onde constam a requalificação da praça principal e a cobertura da quadra poliesportiva. (Informações: Wilson Novais)