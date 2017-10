Pedalava com droga na mochila e acabou preso pela PM em Teixeira de Freitas

Policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), que atuam no motopatrulhamento, prenderam no fim da tarde desta última quinta-feira, dia 19 de outubro, na Avenida Estados Unidos, Bairro Ulisses Guimarães, na região oeste de Teixeira de Freitas, Wellington de Jesus Santos, de 20 anos de idade, que trafegava numa bicicleta. Ao ser parado os militares notaram que o suspeito carregava consigo uma mochila e no seu interior foram encontradas buchas de maconha, embaladas e prontas para comercialização.

Com Wellington foram encontrados 19 buchas de maconha, sacos plásticos usados para embalar drogas, um aparelho celular e R$ 350,00 em espécie. Em seguida à descoberta os militares deram voz de prisão ao acusado, que foi conduzido juntamente com o material apreendido até a sede da 9ª Coorpin, onde o caso foi registrado e apresentado ao delegado Júlio César Telles, de plantão na unidade.

Após oitivas com os policiais e o acusado, já no início da noite, Telles indiciou Wellington de Jesus Santos, de 20 anos de idade, por tráfico de drogas, com base no Artigo 33, da Lei 11.343/2006. Após concluído o procedimento na Polícia Civil o indivíduo será encaminhado ao Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), onde vai ficar à disposição da Justiça. (Por Ronildo Brito)