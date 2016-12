Por OLX: Além da Bros roubada em Itamaraju, PM recupera mais uma moto com restrição em Alcobaça

Na tarde deste último sábado, dia 24 de dezembro, policiais da 88ª Companhia Independente de Alcobaça (SIPM), recuperaram duas motocicletas com restrição de roubo, ambas modelo Honda Bros, sendo uma de placa OZG-2563 e a outra PJQ-8011. A apreensão das motos se deu na Fazenda Deus Dará, localizada nas imediações do povoado de Angelita, interior do município, nas imediações da rodovia BA-290. A motocicleta de cor branca havia sido tomada de assalto em Itamaraju.

As motos foram encontradas na residência do indivíduo identificado como Mábio Rosário da Silva, de 30 anos de idade, morador da referida propriedade rural. O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido, junto com as motocicletas, à sede da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas, unidade que mantém um plantão regional durante os finais de semana.

Durante depoimento ao delegado Jorge Nascimento, responsável pelo plantão regional, Mábio informou que comprou as duas motocicletas, sabendo que as mesmas eram ilegais, pois o preço estava bom demais. Ele pagou R$ 1,5 mil por cada moto e comprou para transportar leite no interior. Ainda segundo o acusado, ele comprou por um anúncio da OLX.

Ele informou que pegou as motos em Teixeira de Freitas, e que negociou com um tal de “Primo”. Marcou o encontro pelo Chat do OLX e veio em Teixeira buscar as motos. O delegado, após oitiva, autuou o acusado por crime de receptação culposa e ele vai responder ao inquérito em liberdade. O procedimento será remetido à Delegacia da Polícia Civil de Alcobaça. (Da redação TN)