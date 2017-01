Período de vigência de contrato milionário não tira ilegalidade de gastos com festas em Caravelas

Nesta segunda-feira, dia 23 de janeiro, o advogado Adauto Costa, ligado ao governo Sílvio Ramalho, telefonou para o Programa do Bocão, da Rede Sul Bahia de Comunicação e descartou qualquer possibilidade de ilegalidade na licitação “Pregão Presencial 002/2017”, no valor de R$ 1.681.285,00, para realização de eventos festivos, inclusive o Carnaval. Segundo o advogado Adauto, ao contrário do que foi informado pelo Teixeira News, o valor não será gasto especificamente no CarnaBarra/2017 e sim, em mais outros eventos que ocorrerão ao longo do ano no município. Apesar da região toda saber que a festa maior que ocorre em Caravelas é o Carnaval, tanto que o próprio prefeito Sílvio Ramalho (PMDB), divulgou atrações como Pagodart, Igor Canário e Tatau.

Mesmo com a justificativa que o alto valor não será gasto especificamente em apenas um evento, o que impressiona, além do montante, é uma licitação de quase R$ 1,7 milhão num período em que o gestor acaba de decretar “Estado de Emergência”, alegando que herdou a Prefeitura em um verdadeiro caos. Entre as alegações feitas por Ramalho pra elaborar o decreto, são citadas “o caos deixado pelo governo de Jadson Ruas, sem serviços essenciais, como a coleta de lixo, falta de pagamento de funcionários e fornecedores, máquinas e veículos danificados e ausência total de documentação para o início de sua gestão. Em apenas 18 dias ele homologou o certame milionário, que tem como vencedora a empresa Plug Eventos, com sede em Teixeira de Freitas.

O decreto de emergência libera o prefeito para comprar o que quiser e contratar o serviço que entender sem fazer licitação. Tudo passa a ser feito através de coleta de preços, condenada pelos tribunais de contas porque é uma avenida aberta para a corrupção.

Se a cidade está em “estado de emergência”, o normal seria o gestor não fazer festas e sim direcionar todos os recursos para sua recuperação.

No início da noite o prefeito Sílvio Ramalho, através de nota publicada em um site de Teixeira de Freitas, refutou a notícia publicada no Teixeira News e fez as mesmas alegações do seu advogado.

Coleta do lixo

Fazendo uso do “Estado de Emergência”, Sílvio Ramalho fez a primeira contratação direta a que se tem notícia em Caravelas, que se deu na limpeza pública, com a escolha da empresa BS Serviços e Comércio Ltda., para um período de R$ 60 dias, ao valor global de R$ 579.500,00. Tanto no Aviso de Dispensa, quanto na Homologação da contratação, não aparece o CNPJ da empresa.

Após horas de pesquisas nós conseguimos ter acesso ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da BS, que possui como sócio majoritário o senhor Jefferson Rocha dos Santos, mais conhecido como “Jefferson Cirilo”, candidato a vereador derrotado pelo PT nas últimas eleições em Itamaraju. Com uma campanha modesta ele obteve 129 votos.

Em relação a contratação dessa empresa, tanto o advogado Adauto, quanto o prefeito Sílvio Ramalho, não tocaram no assunto. Quem conhece Jeferson Cirilo em Itamaraju sabe que ele é um rapaz simples e não possui sequer um Fusca pra andar. (Da redação TN)