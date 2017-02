Pesquisa aponta Porto Seguro como um dos três destinos mais procurados do país

Porto Seguro e Salvador estão entre os três destinos mais procurados do Nordeste, de acordo com pesquisa realizada pelo buscador de preços Trivago, alcançando, respectivamente, o primeiro e terceiro lugares. Quando se leva em conta os dados de todo o país, a cidade da Costa do Descobrimento também se destaca, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro e de Florianópolis, e subindo duas posições em relação ao levantamento anterior feito pelo site.

Ainda com base na pesquisa do Trivago, tanto Porto Seguro quanto Salvador se saíram bem na média de estadia dos visitantes. Porto Seguro alcançou uma média de 4,7 noites/por pessoa, seguida por Salvador (4,6). Só Fortaleza registrou resultado melhor no Brasil com média de 4,9 noites/por pessoa. O primeiro colocado do ranking dos mais procurados, que foi o Rio de Janeiro, teve média de estadia de 4,4. (Da redação TN)