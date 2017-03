PETO prende acusado de traficar drogas no centro de Teixeira de Freitas

Na noite desta quinta-feira, dia 9 de março, militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), que atuam no serviço de motopatrulamento, receberam denúncias acerca de um jovem, que vinha traficando drogas nas ruas do centro de Teixeira de Freitas. Os militares, então, deslocaram-se até a Rua Joaquim Nabuco, onde localizaram e abordaram o suspeito.

Trata-se de Joabson de Jesus, de 19 anos de idade, que reside na Rua Duarte da Costa, também no centro da cidade. Durante revista pessoal e buscas no imóvel, os militares encontraram 8 buchas de maconha, diversos saquinhos plásticos e a quantia de R$ 90 em espécie. Com a descoberta o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido à sede da 8ª Cooprin.

O caso foi registrado e apresentado ao delegado Bruno Ferrari, que após oitivas com os policiais e o acusado, indiciou Joabson de Jesus, de 19 anos, pelo crime de tráfico de drogas, com base no Artigo 33, da Lei 11.343/2006. Por enquanto o acusado permanece custodiado na carceragem da 8ª Coorpin, mas não é descartada a sua transferência para o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas. (Por Ronildo Brito)