PETO prende acusado portanto revólver municiado em Teixeira de Freitas

Na tarde desta terça-feira, dia 14 de fevereiro, policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar de Teixeira de Freitas (CIPM), realizavam rondas pelo Bairro Liberdade I, na região sul da cidade e quando passavam na Rua Canadá, avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Os militares realizaram a abordagem e durante revista pessoal e buscas, encontraram com o mesmo, um revólver marca Rossi, calibre 32, com o número de série 38925, municiado com três cartuchos, sendo dois intactos e um picotado.

Com a descoberta, Lucas Dutra Siqueira, de 21 anos de idade, natural de Belo Horizonte-MG., e que disse residir na mesma rua onde aconteceu a abordagem, recebeu voz de prisão e acabou sendo conduzido à sede da 8ª COORPIN, onde o caso foi registrado e apresentado à delegada Waldiza Fernandes, de plantão na unidade. Além da arma de fogo, foram apresentados dois aparelhos celulares.

A delegada ouviu os militares e, logo depois, o acusado e com base nas provas apresentadas e nos depoimentos colhidos, o acusado foi flagranteado por porte ilegal de arma de fogo. Como o crime é afiançável, a delegada arbitrou um valor, que se for recolhidos aos cofres do Estado, Lucas Dutra Siqueira, de 21 anos, terá o direito de responder ao crime em liberdade. Casa contrário o acusado permanecerá custodiado à disposição da Justiça. (Por Ronildo Brito)