PETO prende homicida fujão por tráfico de drogas em Teixeira de Freitas

No início da tarde desta última quarta-feira, dia 22 de fevereiro, policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), apresentaram à sede da 8ª COORPIN, os resultados de uma ação de combate ao tráfico de drogas. Os militares receberam uma denúncia anônima, informando que uma residência localizada na Rua Maria Formosa, no Bairro Santa Rita, era usada para armazenar, embalar e vender drogas. A guarnição do PETO foi ao local, onde ao ser feita a aproximação, um suspeito iniciou uma fuga a pé.

O acusado pulou pelo telhado e ainda venceu diversos muros, mas, um cerco foi montado e ele acabou preso. Trata-se de Thales Barbosa da Silva, de 20 anos de idade. Thales foi conduzido até o imóvel, e após buscas na residência, os militares encontraram 01 tablete pesando cerca de 1,2 quilo de maconha, duas porções menores da mesma droga, uma porção de 150 gramas de pasta base de cocaína, dois rolos plásticos usados para embalar entorpecentes e duas balanças de precisão.

Thales recebeu voz de prisão e foi conduzido à sede da 8ª Coorpin, onde o caso foi registrado e apresentado à delegada Waldiza Fernandes. Na sede da Polícia Civil, após consulta, foi descoberto que Thales possuía um mandado de prisão preventiva em aberto por homicídio, expedido pela 1ª Vara de Execuções Penais da comarca de Teixeira de Freitas.

Após ser ouvido, Thales Barbosa da Silva, de 20 anos de idade, que já deveria ficar preso em virtude do mandado por homicídio, também foi indiciado por tráfico de drogas, com base no Artigo 33, da lei 11.343/2006. Após a conclusão do inquérito o elemento será transferido ao Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), onde vai permanecer à disposição da Justiça. (Por Ronildo Brito)