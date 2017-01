PF cumpre mandados em banco de Vitória da Conquista

A Polícia Federal (PF) de Vitória da Conquista, distante a 520 km de Salvador, cumpriu nesta quarta-feira, 25, um mandado de busca e apreensão na Superintendência da Regional Sudoeste do Banco Bradesco, determinado pela Justiça Federal a pedido do Ministério Público Federal (MPF).

A ação foi um desdobramento da Operação Mato Cerrado, deflagrada em julho do ano passado em Vitória da Conquista, Caatiba, Planalto e Salvador, quando 22 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Conforme o MPF, o objetivo das investigações é desmontar um esquema de corrupção instalado a partir da prefeitura de Caatiba, onde foram confirmadas irregularidades em licitações para contratação de trabalhadores e veículos, através de cooperativas, para atuar nas áreas de saúde, logística e transporte escolar.

O MPF divulgou também que por duas vezes em 2016 a superintendência regional do Bradesco já tinha sido oficiada para que apresentasse os documentos, “porém, não atendeu às ordens judiciais e vem resistindo a colaborar com as investigações”, conforme nota do MPF.

Em dezembro do ano passado, segundo o delegado da PF de Vitória da Conquista, Rodrigo Kolbe, o superintendente do Bradesco na cidade chegou a ser preso por desobediência à ordem judicial.

O delegado explicou que após as duas fases da Operação Mato Cerrado, em 2016, foram solicitadas informações ao banco Bradesco, como extratos e contratos. Com isso, teve diversas negativas, o que levou à ação de hoje (quarta-feira)”.

O mandado de busca e apreensão cumprido nesta quarta, autorizado desde o dia 17 de janeiro, delegados e investigadores da PF procuraram contratos bancários de financiamento e outros documentos com relação a empresários investigados na Operação Mato Cerrado.

“O banco garantiu que vai fornecer, no prazo máximo em cinco dias úteis, toda documentação solicitada”, afirmou Kolbe, acrescentando que caso não se confirme, vai solicitar que a Justiça autorize o mandado de busca e apreensão na sede o Bradesco.

As investigações apontam que através do esquema da utilização de cooperativas, criadas com a finalidade de obter vantagens indevidas, permitia ao grupo de políticos e empresários um tratamento tributário diferenciado. A soma das autuações por parte da Receita Federal para os responsáveis pelo esquema ultrapassa a casa dos R$ 40 milhões.

Os 11 envolvidos são acusados de crimes de responsabilidade fiscal, fraude em licitação, organização criminosa e improbidade administrativa. Em nota a assessoria do Banco Bradesco S/A afirmou apenas que “O Bradesco cumpre integralmente as determinações da justiça”. (Informações: A Tarde)