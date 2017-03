PF desmonta esquema de contrabando de cigarros e prende acusados em Teixeira de Freitas

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quinta-feira (16), 11 mandados de prisão preventiva e 32 mandados de busca e apreensão nas cidades de Ilhéus, Itabuna, Ubaitaba, Jequié, Itapetinga e Teixeira de Freitas, numa operação de combate ao contrabando de cigarro e lavagem de dinheiro praticados por uma organização criminosa.

Segundo informações da PF, o grupo efetuava o transporte de cigarros contrabandeados do Paraguai em veículos de passeio. As investigações duraram cerca um ano, e começaram depois da prisão em flagrante de alguns integrantes do grupo.

A partir das prisões foi possível identificar alguns receptadores que adquiriram as mercadorias dos transportadores, e realizavam venda no comércio local. Durante as investigações foram feitas diversas apreensões, totalizando mais de 1 milhão de maços de cigarros apreendidos, das mais variadas marcas.

Os acusados, que não tiveram os nomes divulgados, responderão pelos crimes previstos nos artigos 334 do Código Penal (Contrabando), 2º da Lei n. 12.850/13 (Organização Criminosa) e 1º da Lei n. 9.613/98 (Lavagem de Dinheiro). (Informações: G1 Bahia)