Pioneiros são homenageados durante a 35º Exposição Agropecuária de Teixeira de Freitas

Um momento de agradecimento. Na tarde de sábado, dia 21 de outubro, pioneiros da primeira exposição no Parque de Exposições Temóteo Brito foram homenageados durante a 35º Exposição Agropecuária de Teixeira de Freitas. As mais de 60 personalidades receberam uma placa comemorativa como reconhecimento pelo empenho e contribuição em realizar o evento que contribuiu para o município ser conhecido nacionalmente, além de terem contribuído pelo desenvolvimento da Agropecuária na região.

O presidente da Coopmista, Artur Teixeira, fez a abertura do evento. “É um prazer muito grande receber vocês que tanto contribuíram com o desenvolvimento da Agropecuária na nossa região, a Cooperativa se sente honrada com a presença de todos vocês”.

Já o secretário de agricultura de Teixeira de Freitas, Dori Neves, representou o prefeito do município Temóteo Alves de Brito e destacou a satisfação de participar da cerimônia. “Em nome do nosso Prefeito, e também em meu nome, quero falar do orgulho em receber vocês em um parque revitalizado, e com o sentimento do setor da agropecuária com um novo gás, para nós é uma data histórica”.

Entre os homenageados, um dos maiores pecuaristas da região, Nilo Caiado Fraga, que fez questão de usar a palavra para agradecer. “Quero falar sobre a surpresa e o prazer de entrar no parque, e o encontrar desta forma, renovado, e estar aqui neste momento reencontrando amigos. Estou feliz e emocionado. Quero aproveitar em parabenizar o prefeito Temóteo Brito que sempre acreditou na agropecuária no extremo sul”.

O filho do ex-governador da Bahia, Lomanto Júnior, Leur Lomanto, recebeu a placa em nome da família. “Gostaria de agradecer esta sincera homenagem ao nosso saudoso pai, sei que onde estiver, ele está feliz com este presente. Pois era um homem que amava e acreditava em Teixeira de Freitas, portanto, não poderia deixar de agradecer a todos vocês ”. (Da redação TN)