Pista interditada por três horas após acidente na BR-101, em território de Ibirapuã

No fim da madrugada deste domingo, dia 16 de julho, por volta das 5h30, Daniel Moreira Lima, de 34 anos, perdeu o controle da carreta que dirigia na altura do Km-902,5 da rodovia BR-101, em território do município de Ibirapuã, quando o veículo saiu da pista e desceu uma pequena ribanceira.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo placa LMF-4181, de cor branca e reboque NZN-2502, com licença do Rio de Janeiro-RJ., seguia para Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, com uma carga de plástico e o motorista perdeu o controle da direção numa descida. Chovia no momento e o condutor sofreu lesões leves.

O maior problema é que a carreta, muito pesada, ficou numa posição complicada para ser retirada pelo serviço de guincho, o que demandou a interdição dos dois sentidos na pista por três horas, das 15h30 até às 18h30.

Parte da carga foi furtada por saqueadores, alguns deles que não respeitaram nem mesmo a presença de agentes da PRF no local. (Da redação TN)