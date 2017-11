Pistoleiro executa jovem com moto em movimento nos fundos do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas

Na noite desta sexta-feira, dia 3 de novembro, por volta das 22h, na Rua Projetada, Bairro Redenção, fundos do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), Iago Pereira Serqueira Tavares, de 19 anos, que trafegava numa motocicleta, foi abordado por dois elementos, que também aproximaram-se em outro moto, quando sem dizer nada, o carona sacou a arma e efetuou vários disparos à queima roupa.

Testemunhas disseram à Polícia Militar, primeira força de segurança a chegar no local do crime, que o motociclista não teve tempo de tentar fugir e após ser atingido pelos tiros, caiu com a moto e morreu no local. Com Iago estavam três papelotes de cocaína e próximo ao corpo os peritos do Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), recolheram um projétil, supostamente de calibre 38.

No corpo da vítima foram constatadas cinco perfurações, sendo duas na região da face, duas no peito e uma no abdômen. Em seguida à perícia de local, procedimento que ficou a cargo do perito criminal Manuel Garrido, foi autorizada a remoção do corpo ao IML para exames de necropsia.

Na manhã deste sábado (4) foi confirmado que o crime está sendo investigado pelo Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT), serviço especializado da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas. (Por Ronildo Brito)