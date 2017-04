Pistoleiros executam morador dentro de sua própria casa no interior de Mucuri

Cid Braga Bonfim, de 35 anos de idade, segundo testemunhas, estava no interior de sua própria residência em Taquarinha, no interior de Mucuri, quando foi surpreendido por dois pistoleiros que chegaram em um veículo, de placa e modelo não anotados, momento que um deles desceu de arma em punho e efetuou os disparos à queima roupa. Logo depois os criminosos fugiram do lugar em alta velocidade.

A execução aconteceu na noite da última sexta-feira, dia 31 de março e a única testemunha presencial foi a esposa da vítima, que em estado de choque não deu mais detalhes. Ela apenas disse à Polícia Militar, primeira força de segurança a chegar no local do assassinato, que foram ouvidos diversos tiros e que ainda tentou reanimar o esposo, esforço em vão.

A ocorrência do homicídio, como sempre acontece nos finais de semana, foi registrada no plantão regional da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas, onde o delegado de plantão Bruno Ferrari, determinou instauração de um inquérito policial para tentar descobrir autoria e motivação do crime. O inquérito será repassado às mãos do delegado Samuel Martins, titular de Mucuri, que vai prosseguir com as investigações. (Por Ronildo Brito)