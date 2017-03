Pistoleiros invadem UTI de hospital e executam líder do MST

Cinco homens armados e encapuzados a bordo de motocicleta invadiram na madrugada desta segunda-feira, dia 20 de março, o Hospital de Paraopebas-PA., onde renderam os seguranças e três deles se dirigiram até a UTI onde o paciente estava internado há dois dias e o executaram. Toda ação durou cerca de 3 minutos.

Valdomiro Costa Pereira era assessor da prefeitura local, militante do Partido dos Trabalhadores e líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na região. O paciente estava internado deste o último sábado (18) quando chegou baleado numa tentativa de homicídio ocorrida no sítio de sua propriedade localizado na zona rural de Eldorado dos Carajás.

A chegada e saída dos criminosos foram gravadas por câmeras de segurança e as imagens já foram disponibilizadas à Polícia Civil do Pará. A dificuldade de identificação, segundo as investigações iniciais, é que os pistoleiros estavam fazendo uso de capacetes. (Da redação TN)