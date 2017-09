PM aborda motociclista sem capacete e descobre que o mesmo conduzia moto furtada em Teixeira de Freitas

Policiais da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), em rondas pelo bairro Ouro Verde, precisamente na Rua José de Alencar, depararam-se com um indivíduo pilotando uma moto, de cor vermelha, placa OZL-8753, sem fazer o uso do capacete.

Imediatamente foi feita a abordagem e na consulta da placa do veículo pelo sistema MOP, foi confirmado uma restrição de furto, com data do último dia 7 de setembro.

Com a constatação foi dada voz de prisão a Maxwel Santos de Souza, de 22 anos de idade, que além do crime de trânsito, já que pilotava a motocicleta sem o uso do capacete, também terá que explicar como adquiriu a moto furtada.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil e no mínimo o acusado também vai responder por receptação. (Da redação TN)