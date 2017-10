PM apreende moto furtada e fecha “boca de fumo” com grande quantidade de drogas em Teixeira de Freitas

Uma ação conjunta do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM) e a RONDESP Sul, ocorrida na noite desta última quinta-feira, dia 19 de outubro, resultou na prisão de dois maiores e apreensão de um menor de idade. As guarnições saíram em rondas ostensivas pelo Bairro Castelinho, na região leste de Teixeira de Freitas, onde havia a informação de que uma motocicleta furtada horas antes, estaria escondida em uma residência, localizada na Rua Itapuã, que também seria ponto de venda de drogas. Nas incursões iniciais foi preso Batista José Santos, de 37 anos de idade, natural de Guaratinga e apontado como autor do furto da motocicleta.

Questionado sobre onde estaria a veículo, segundo os policiais, Batista forneceu o endereço e contou que havia trocado a moto por três pedras de crack. A motocicleta pertence ao patrão de Batista e o mesmo ainda não tinha registrado a ocorrência do furto. As equipes chegaram até a residência, onde foi feito um cerco policial e durante buscas, os militares prenderam Valdenir Santos Gomes, de 33 anos de idade e apreenderam uma adolescente de 16 anos de idade. No interior do imóvel, como havia informado o primeiro acusado a ser preso os policiais localizaram a Honda CG 150 Titan KS, de cor azul, placa policial JMJ-6801.

Ao ser questionada sobre a existência de drogas no interior da casa, a adolescente retirou de dentro da bermuda, 8 pedras de crack e entregou aos militares. Então, foram feitas buscas no imóvel, que resultou na localização de cerca de 01 kg de maconha, 100 pedras de crack, 50 gramas de cocaína, uma balança de precisão, além de um celular e a quantia de R$ 56,00 em espécie.

Em seguida à descoberta, Batista e Valdenir receberam voz de prisão, enquanto a menor foi apreendida. Os acusados, bem como os entorpecentes e demais produtos apreendidos, foram apresentados ao delegado Júlio César Telles, de plantão na sede da 8ª Coorpin. As últimas informações dão conta que Batista foi indiciado por furto, enquanto Valdenir vai responder pelo crime de tráfico de entorpecentes. A menor teve um auto de apreensão lavrado em seu desfavor e será apresentada ao Ministério Público. (Por Ronildo Brito)