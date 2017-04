PM apreende uma grande quantidade de maconha em Itamaraju

Uma operação promovida pelos policiais da equipe do major Robson Calmon da 43ª Companhia Independente da Polícia Militar de Itamaraju, culminou na apreensão de 210 pacotes de maconha, no interior de uma residência do Conjunto Habitacional Italage, na zona leste da cidade.

Após uma denuncia anônima os policiais do PETO – Pelotão de Emprego Tático Operacional da 43ª CIPM, se deslocaram para o endereço indicado no final da tarde desta quinta-feira (13/04), e após invadirem a residência que foi deixada aberta com a chegada da PM, os militares localizaram uma grande quantidade de drogas pronta para venda.

No loca os policiais militares encontraram uma sacola plástica contendo 210 buchas de maconha, devidamente embaladas e prontas para comercialização. E com a chegada da Polícia Militar os ocupantes do imóvel tiveram tempo de fugir do local. (Por Athylla Borborema).