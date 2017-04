PM é achada morta em matagal; namorado confessou crime

Uma subtenente da Polícia Militar da Bahia foi encontrada morta em um matagal na cidade de Conceição da Feira, a cerca de 120 km de Salvador, na noite de sexta-feira (31). De acordo com a polícia, um homem que afirmou ser namorado da vítima confessou o crime e foi preso em flagrante. O corpo foi encontrado enrolado em um lençol, na Serra do Tapuma, local de difícil acesso. As informações são da 1ª Coordenação de Polícia do Interior (Feira de Santana).

Conforme a polícia, a PM Wagna Andrade Soares, de 47 anos, foi morta a golpes de barra de ferro. De acordo com a polícia, as informações iniciais são de que o suspeito, Igor Tosta Lopes, de idade não divulgada, e a vítima discutiram antes do crime. Ele teria colocado o veículo da policial à venda, o que pode ter motivado a briga, informou a polícia.

A subtenente Wagna desapareceu de Feira de Santana, município vizinho ao que o corpo dela foi encontrado, na manhã de sexta-feira. Ao ser informada por amigos da vítima, a polícia iniciou as investigações e encontrou o carro da PM no estacionamento de um supermercado, perto da rodoviária da cidade.

Os policiais apuraram que um homem havia estacionado o veículo da vítima no local e, com informações de características dele, foram em busca do suspeito. O namorado da PM, Igor, foi localizado em um hotel de Feira de Santana e confessou ter matado a subtenente. Ele indicou a localização do corpo.

Em uma casa em São Gonçalo dos Campos, município vizinho, foram encontrados objetos pessoais da vítima. O suspeito está preso na 1ª Coorpin, em Feira de Santana.

Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte da policial e informou que a subtenente trabalhava no Colégio da Polícia Militar de Feira de Santana. Não há informações sobre o sepultamento da vítima. (G1 Bahia)