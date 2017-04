PM inicia operação nas rodovias estaduais para feriadão

Para aumentar a segurança das pessoas que aproveitam a folga do feriadão prolongado de Páscoa para viajar e também de quem se desloca para trabalhar, a Polícia Militar iniciou, às 8h desta quinta-feira (13), a operação Círio Pascal 2017, com policiamento ostensivo nas estradas baianas. A ação, que segue até 8h da segunda-feira (17), envolve equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) e das companhias independentes de Policiamento Rodoviário (1ª CIPRV, Itabuna, 2ª CIPRV, Brumado e 3ª CIPRV, Barreiras).

O comandante da operação, capitão Jorge Lopes, explica que, além da ação informativa, a PM também está intensificando as blitzes. “Estamos intensificando as ações em todas as rodovias estaduais e federais delegadas, com o aumento do efetivo policial. O motorista pode ficar tranquilo, a PM é parceira e está com o cidadão. É preciso estar com os documentos de porte obrigatório, como habilitação e documento do carro. Nas blitzes, a gente procura, principalmente, armas e drogas ilícitas”.

O público interage com alegria. No trabalho de orientação, que conta com a presença dos mascotes Rodovito e Rodovita, para chamar a atenção das crianças, os motoristas recebem panfletos com diversas informações: segurança na estrada, documentos obrigatórios, revisão nos veículos, cinto de segurança e outros itens.

As principais estradas onde a atenção deve ser redobrada são no trecho da BA 099, Estrada do Coco; BA-001, no trecho que compreende a estação ferry boat de Bom Despacho, em Itaparica; BA-046, de Santo Antônio de Jesus à cidade de Nazaré das Farinhas; BA-523, Madre Deus; BA-522, São Francisco de Conde; e BAs 093, 535, 524, rodovias de acesso à região metropolitana de Salvador. Também é preciso atenção ao trafegar nos trechos entre Porto Seguro, Itacaré, Vale Verde, Olivença e a rodovia que conecta as cidades de Itabuna e Ilhéus.

As condições das rodovias baianas podem ser conferidas no site da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra). Em caso de dúvidas, acidentes e reclamações, a Polícia Militar atende nos telefones (71) 3117-8317 , (71) 3117-8319. (Da redação TN)