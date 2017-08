PM prende acusado de surrar a esposa e simular acidente de moto em Teixeira de Freitas

A prisão foi realizada por policiais militares da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM) e se deu logo após a central de comunicação ser acionada pelo telefone 190, sobre a agressão contra uma mulher na Rua Estrela do Sul, Bairro Vila Vargas, região central da cidade. Com a informação uma guarnição foi designada ao local, onde acabou prendendo em flagrante Francisco Alves Dutra dos Reis, de 42 anos.

Logo após ser preso o acusado foi conduzido e apresentada à sede da 8ª Coorpin, onde estava de plantão a delegada Andressa Carvalho. Já a vítima, esposa do agressor, teve que ser atendida pelo SAMU, que após os primeiros socorros, providenciou o socorro da mesma ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF).

Além do acusado, os militares apresentaram à Polícia Civil uma moto modelo Honda Bros, de cor vermelha, placa policial JSP-0803, que o acusado estava conduzindo. Quando chegaram na casa do casal, local da agressão, os policiais encontraram a vítima desmaiada, com a cabeça no colo do seu companheiro, que, com a chegada dos militares, disse que eles teriam caído da moto, porém, populares afirmaram, que o mesmo estava mentindo, pois todos presenciaram parte da surra que a vítima levara, iniciada em via pública.

Segundo a vítima, que horas mais tarde retornou ao seu estado de lucidez, os dois estavam bebendo em um bar, próximo onde aconteceu a agressão e ela queria ir embora. Mas, o seu companheiro não aceitava. Ela saiu a pé, mas, voltou para tentar convencê-lo, e acabou sendo agredida. Mas, o mesmo manteve a sua versão na delegacia, que não houve agressão, e sim um acidente, e que os dois teriam caído da referida moto.

Diante da narrativa da vítima a delegada Andressa Carvalho flagranteou Francisco Alves Dutra dos Reis, de 42 anos, com base na Lei Maria da Penha, por agressão, estipulou a fiança em R$ 2 mil, valor que se for pago, lhe dará o direito de continuar respondendo em liberdade. Caso contrário o agressor vai continuar preso à disposição da Justiça. (Da redação TN)