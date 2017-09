PM prende bando logo após praticar assalto contra fazenda no interior de Teixeira de Freitas

Na tarde desta sexta-feira, dia 15 de setembro, policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), prenderam Gilberto Soares dos Santos, de 30 anos, Cleiton da Silva Caraíba, 18 e apreenderam um adolescente de 17 anos de idade, acusados de praticar assaltos contra propriedades rurais.

Após informações de algumas vítimas os policiais passaram a monitorar o bando e na tarde desta sexta-feira (15), após denúncia de mais um crime numa região conhecida como Córrego do Mutum, foi montada uma ação, que culminou com a prisão dos dois maiores e apreensão do menor. Segundo a polícia os criminosos tinham invadido uma fazenda, e armados, fizeram uma família refém. Na fuga, roubaram um veículo Fiat Pálio, de cor prata e diversos pertences da propriedade rural.

Durante as buscas aos acusados os policiais receberam uma informação que os mesmos estariam no Bairro Urbis, região sul da cidade e quando chegaram, detiveram os três em flagrante. Com eles, além do Palio, os militares apreenderam uma espingarda, um facão e uma machadinha, armas que seriam usadas para ameaçar as vítimas. Ainda foram apreendidos em posse dos acusados, dois botijões de gás, dois ventiladores, um aparelho de TV e R$ 271,50 em espécie.

Ainda na tarde desta sexta-feira, dia 15, os três foram apresentados à sede da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas, onde estava de plantão a delegada Rina Andrade, que ouviu os militares, as vítimas e os acusados e ao final do procedimento, flagranteou Gilberto e Cleiton por roubo, com base no Artigo 157 do Código Penal Brasileiro (CPB) e lavrou auto de apreensão em desfavor do menor, que será apresentado ao Ministério Público. (Por Ronildo Brito)