PM prende casal e apreende 70 pedras de crack, dinheiro e celulares em Nova Viçosa

Durante rondas de rotina, policiais militares da 89ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que atuam no Pelotão de Nova Viçosa, prenderam Ivanilda Gonçalves da Silva, que estava numa residência na Rua Henrique Brito, com 50 pedras de crak, 5 celulares e R$ 294,00 em espécie.

Continuando com as diligências os militares deslocaram-se à Rua São Benedito, no centro da cidade e lá prenderam Romário Ferreira Santos, flagrado em posse de 20 pedras de crack e 01 celular.

Com as descobertas os dois acusados foram conduzidos e apresentados à sede da Delegacia da Polícia Civil de Nova Viçosa (DEPOL), onde o caso foi registrado e repassado à delegada Waldiza Fernandes, titular do município.

As últimas informações dão conta que tanto Ivanilda, quando Romário, foram indiciados por tráfico de entorpecentes, com base no Artigo 33, da Lei 11.343/2006 e permanecem presos à disposição da Justiça. (Por Ronildo Brito)