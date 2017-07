PM prende “Romarinho” acusado de assaltar um loja de celulares duas vezes em Teixeira de Freitas

Uma guarnição do PETO da 87ª CIPM de Teixeira de Freitas apresentou no início da noite desta última quinta-feira (06), à sede da 8ª Coorpin, um suspeito de ter realizado assalto em uma loja de celulares, no Centro da cidade. Segundo informações, este acusado tem agido na companhia de um menor, que não foi localizado pelos policiais.

Após apresentação do suspeito, a delegada Andressa Carvalho, solicitou que as vítimas comparecessem na Unidade Policial para fazer o reconhecimento do apresentado. Proprietários da loja assaltada fizeram o reconhecimento, e afirmaram que o apresentado teria sido um dos autores do assalto ocorrido na última quarta-feira (05) no estabelecimento deles.

A delegada Andressa realizou o flagrante do mesmo, que foi identificado como Romário Marques Barbosa, o “Romarinho”, 23 anos, que já possui passagem por tráfico de drogas, e é suspeito de realizar vários assaltos na cidade. Ele foi autuado no artigo 157 do Código Penal, após a delegada ter realizado a oitiva dos policiais militares, e das vítimas, que confirmaram a participação dele nos dois assaltos ocorridos na loja de celulares, nos últimos 15 dias.

O acusado foi recolhido à carceragem da 8ª COORPIN, onde se encontra à disposição da Justiça. O mesmo deverá passar pela Audiência de Custódia, e posteriormente deverá ser encaminhado para o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas. (Da redação TN)