Poder Legislativo conquista também a concessão da TV Câmara para Teixeira de Freitas

Após ter conquistado uma emissora de rádio, agora a Câmara Municipal de Teixeira de Freitas conquistou também um canal de TV Digital. O Ministério de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Brasil, consignou à Câmara dos Deputados, o canal 33D (trinta e três digital), classe B, do Plano Básico de Distribuição de Carnais de Televisão Digital (PBTVD), para execução do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens com Tecnologia Digital (TVD), na localidade de Teixeira de Freitas – Bahia. A Publicação no Diário Oficial da União ocorreu nesta última terça-feira (07/02).

O atual presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), exaltou o empenho da sua equipe técnica envolvida nesse projeto e enalteceu a visão do ex-presidente e vereador reeleito Ronaldo Alves Cordeiro (PSC) e também do ex-vereador Tomires Barbosa “Miro” (PTB) que foi o presidente seguinte e manteve o projeto vivo.

“Depois de conquistarmos a emissora de rádio FM, agora conquistamos a TV, isso é resultado de homens e mulheres comprometidos com o desenvolvimento. Primeiro devo celebrar a visão do colega vereador e ex-presidente Ronaldo Cordeiro que buscou este projeto com total êxito. O ex-presidente Ronaldo Cordeiro, foi na realidade o pioneiro no nordeste do Brasil e, que desde 2013 acreditou e buscou alternativas, através de parcerias com a TV Assembleia e com a Câmara dos Deputados, para que Teixeira de Freitas pudesse ser contemplada com esse Canal digital, pioneiro no interior do Nordeste”.

E acrescentou: “Ainda parabenizo o esforço do ex-presidente Tomires Barbosa de ter dado a devida continuidade nos projetos, tanto da Rádio, quanto da TV. E eu, tenho a grata satisfação de está concluindo ambos os projetos com a oportunidade salutar de poder inaugurar, tanto a Rádio Câmara 90,9 FM, quanto poder montar a TV Câmara”, festejou o presidente Agnaldo da Saúde.

Conforme o jornalista Cícero Dantas, assessor-chefe da Comunicação Social da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas e precursor do projeto, quando estiver funcionando a TV Câmara poderá ter sua programação gerada 100% local ou optar em transmitir a porcentagem desejável da programação da TV Assembléia de Salvador ou da TV Câmara de Brasília.

Já a estação da Rádio Câmara 90,9 FM fruto de um acordo de cooperação técnica foi assinado no dia 18 de agosto de 2015. A Portaria de autorização de funcionamento da emissora foi publicada no Diário Oficial da União na versão impressa desde terça-feira do dia 10 de maio de 2016 sob o nº 1.218 de 4 de maio de 2016. A outorga de concessão para funcionamento por meio do processo de consignação nº 53900.014037/2014-41 de nº 86, foi publicada no dia 6 de junho de 2016. Toda estrutura, inclusive com o parque de transmissão já está pronta e deve entrar no ar em março.

De acordo com o atual diretor da Rádio Câmara FM, jornalista e radialista Ezequias Alves, a emissora, que é a primeira do nordeste brasileiro deve entrar no ar em caráter experimental até o início de março e deve estrear a sua programação em abril. Ele informa que a Rádio Câmara é um serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada (FM), aberto pelo canal 215 e vai operar inicialmente pela classe B1 (3 Mil Watts de Potência no seu Transmissor) e terá a sintonia na frequência 90,9 MHZ. A emissora é um veículo estatal e será mantida e dirigida pela Câmara Municipal de Teixeira de Freitas e terá gestão do presidente do Poder Legislativo Municipal. (Da redação TN).