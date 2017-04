Poder Legislativo homenageia os 30 anos da Escola de Música Villa Lobos em Teixeira de Freitas

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, na manhã desta quarta-feira (26/04), sob a presidência do vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), a vereadora Erlita Conceição de Freitas (PT), autora de uma Moção de Congratulação aprovada pela unanimidade dos vereadores, promoveu a entrega da referida homenagem às diretoras fundadoras da Escola de Música Villa Lobos ao lado do presidente Agnaldo Teixeira e do vereador Valci Vieira (SD).

A Moção de Congratulação oferecida à Escola de Música Villa Lobos, que fica situada na Rua Doutor Sócrates Ramos nº 36, no bairro Jardim Caraípe, foi motivada pelo aniversário de 30 anos de fundação da Escola em Teixeira de Freitas. A moção foi entregue nas mãos das suas proprietárias, as irmãs Analice Braga e Rosana Braga e outros membros da equipe.

Conforme a vereadora Erlita Freitas, a Escola de Música Villa Lobos destina-se a proporcionar a formação inicial e continuada do estudante, com a aquisição de conhecimentos musicais que possibilitem sua musicalização, profissionalização, qualificação e atualização nos diversos campos da música. E nestes 30 anos de existência na cidade já formou caráter, artistas, cidadãos e cidadãs essenciais para o desenvolvimento humano e democrático de Teixeira de Freitas, da Bahia e do Brasil.

Segundo a vereadora Erlita Freitas, a homenagem é significado de respeito e de orgulho do parlamento e da sociedade teixeirense a esta Escola de Música que se dedica por três décadas em ensinar e revelar talentos para o mundo, graças aos esforços da família Braga que fez da Escola de Música Vila Lobos a extensão de vossas casas para promover a arte, a cultura e a educação.

A Escola Villa Lobos do Jardim Caraípe em Teixeira de Freitas é a mais tradicional escola de música do extremo sul e foi fundada pela família Braga no ano de 1987 em homenagem ao compositor carioca Heitor Villa-Lobos, nascido no Rio de Janeiro em 5 de março de 1887 e morto aos 72 anos de idade no dia 17 de novembro de 1959. Villa-Lobos foi um importante compositor brasileiro, além de instrumentista, regente e professor de música. Durante sua vida, criou cerca de mil obras. Cirandas, choros, sinfonias, música de câmara, óperas e outros gêneros musicais – em tudo o que compôs, imprimiu uma marca de brasilidade. (Por Athylla Borborema).