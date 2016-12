Poder Legislativo inaugura instalações da “Rádio Câmara 90,9 FM” de Teixeira de Freitas

Na presença de vereadores da casa e vereadores reeleitos e eleitos e demais autoridades do município, o Poder Legislativo de Teixeira de Freitas inaugurou na noite desta quarta-feira (28/12), as instalações dos estúdios e do parque de transmissão da futura Rádio Câmara FM. A estrutura da emissora vai funcionar no térreo do anexo II do prédio da Câmara Municipal e o parque de transmissão foi instalado no alto do bairro Colina Verde, na zona norte da cidade.

O acordo de cooperação técnica foi assinado no dia 18 de agosto de 2015. A Portaria de autorização de funcionamento da emissora foi publicada no Diário Oficial da União na versão impressa desde terça-feira do último dia 10 de maio sob o nº 1.218 de 4 de maio de 2016, que já havia sido publicada na versão online pelo Ministério das Comunicações do Brasil na sexta-feira do dia 6 de maio de 2016. A outorga de concessão para funcionamento da Rádio Câmara 90,9 FM para Teixeira de Freitas, por meio do processo de consignação nº 53900.014037/2014-41 de nº 86, foi publicada no dia 6 de junho de 2016.

O projeto de busca da Rádio Câmara FM se iniciou no mandato 2013/2014 do então presidente da Câmara Municipal, vereador Ronaldo Alves Cordeiro (PSC) e se manteve na atual gestão 2015/2016, do presidente Tomires Barbosa Monteiro “Miro” (PTB). A emissora deve entrar no ar em caráter experimental até o final de janeiro de 2017 e deve estrear a sua programação em fevereiro.

A Rádio Câmara é um serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada (FM), aberto pelo canal 215 e vai operar inicialmente pela classe B1 (3 Mil Watts de Potência no seu Transmissor) e terá a sintonia na frequência 90,9 MHZ. A emissora é um veículo estatal e será mantida e dirigida pela Câmara Municipal de Teixeira de Freitas e terá gestão do presidente do Poder Legislativo Municipal.

Conforme o atual presidente da Câmara Municipal, vereador Tomires Barbosa Monteiro, o “Miro” que conclui o seu mandato agora dia 31 de dezembro de 2016, toda a estrutura da emissora já foi finalizada, como os estúdios e departamentos e atualmente se trabalha na instalação do seu transmissor no parque de transmissão que ganhou uma torre autorizada de 90 metros de altura e que também já foi instalada.

“A chegada da Rádio Câmara FM é uma alegria para todos nós e estamos entregando suas instalações prontas para a população bem nas festas de final de ano, como um presente de natal. Nosso esforço valeu a pena em favor da independência, da democratização dos veículos e da democracia na comunicação social e, acredito, que a Rádio Câmara será um dos patrimônios do povo de Teixeira de Freitas. Nós recebemos o desafio e de pronto, aceitamos porque Teixeira tem em seu DNA, o rádio. Isso significará mais uma contribuição para transparência e cidadania da população”, disse o presidente Miro.

Segundo o assessor-chefe de Comunicação Social da Câmara Municipal, jornalista Cícero Dantas, a emissora possui uma grade de programação toda diferenciada das emissoras comerciais, justamente porque a Rádio Câmara tem a missão de transmitir as sessões plenárias da Câmara Municipal e da Câmara Federal e toda sua equipe ou todos seus profissionais (radialistas e jornalistas) terão que ter perfis ou serão treinados para o comando dos seus programas que serão todos voltados para informativos educacionais e culturais ao bem do direito do cidadão.

“O nosso trabalho foi incansável e permanente, mas alcançar o resultado nos traz uma alegria muito grande e, sobretudo, porque sabemos que teremos uma emissora ao alcance da população, principalmente daquela população carente de entretenimento, de informação de qualidade e de aprendizado constante. E precisamos agora fazê-la bem feita, porque somos a primeira Rádio Câmara do nordeste do Brasil”, pontuou o assessor de comunicação do Poder Legislativo Municipal, jornalista Cícero Dantas.

Para o radialista Clébio Rodrigues, o “Klebinho”, diretor da Rádio Câmara 90,9 FM, a chegada da emissora é uma conquista salutar para a população e por tudo que está sendo preparado, a Rádio Câmara será uma referência para as demais Câmaras Municipais interessadas em operar em sinal aberto, gratuito e digital, em parceria com a Câmara dos Deputados.

“A chegada da Rádio Câmara FM irá contribuir com maiores e melhores informações para as pessoas conhecerem mais profundamente os seus representantes e se abastecerem de uma comunicação aberta, educativa, alegre e de um jornalismo de boa qualidade”, destacou o diretor Clébio Rodrigues.

A Rádio Câmara FM 90,9 MHZ de Teixeira de Freitas é a 6ª emissora de Rádio Oficial da cidade. A 1ª emissora é a Rádio Alvorada AM 990 KHZ. A 2ª é a Rádio Difusora AM 580 KHZ que está inserida no processo de migração para se tornar Rádio Eldorado FM. A 3ª é a Rádio Caraípe 100,5 FM. A 4ª é a Rádio Cidade 87,9 FM. E a 5ª é a Rádio Sucesso 104,9 FM.

A Câmara Municipal de Teixeira de Freitas ainda está pleiteando para à cidade a concessão da TV Câmara que já está na fase do processo de viabilização técnica, mas ainda deve durar de 1 a 2 anos para a conclusão do processo da sua consignação e expedição de outorga. (Por Athylla Borborema).