Poder Legislativo libera vale-transporte para o funcionalismo em Teixeira de Freitas

O presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), que está exercendo o seu segundo mandato de vereador e sempre se posicionou como defensor dos direitos do funcionalismo público, especialmente em relação ao setor de saúde, acaba de anunciar medidas novas para que o Poder Legislativo preste serviços melhores e necessários para a comunidade com mais qualidade.

A Câmara Municipal atualmente está recebendo obras de ampliação da sua estrutura física, criando novos compartimentos para adequar melhor os seus setores administrativos, inclusive a Procuradoria da Câmara estará ganhando novo espaço para abrigar seus profissionais da assessoria jurídica. A copa e o almoxarifado também estão recebendo novos espaços. Todos os prédios da Câmara foram reformados e a recepção também receberá uma revitalização para oferecer melhor segurança aos funcionários e usuários do Poder Legislativo.

Segundo o presidente Agnaldo da Saúde, uma reforma administrativa também está sendo estudada e um novo projeto de comunicação social e tecnológico está sendo estabelecido para oferecer maior visibilidade da Câmara Municipal com os principais assuntos debatidos no Poder Legislativo como forma de transformar o cotidiano da cidade e transformar a voz do legislativo em cidadania.

“A constante modernização é necessário no Poder Legislativo para que os setores da comunidade acompanhem esse desenvolvimento da Câmara com o oferecimento de toda a estrutura de atendimento possível. Teixeira de Freitas não é mais uma cidade do interior, trata-se de uma grande metrópole e os seus organismos precisam se modernizar tecnologicamente e adquirir profissionais qualificados para sua operação”, salientou o presidente.

“Quem vai ganhar com isso é a população, porque a Câmara Municipal vai deixar de ser anônima para ser efetivamente pública com as nossas novas ferramentas. Já contamos com uma página exclusiva da Câmara no facebook, o portal da Câmara ganha um novo design, as transmissões das sessões já são transmitidas ao vivo pela Internet e pela Tv Câmara Online, e teremos novos equipamentos eletrônicos que ajudarão nesta influência mútua entre a Câmara e a população, além da Rádio Câmara FM que em breve será oferecida de presente para a população”, festejou o presidente Agnaldo da Saúde.

Nesta terça-feira (04/04), o presidente da Câmara Municipal, vereador Agnaldo da Saúde liberou ao funcionalismo da casa que usa o transporte público coletivo, os seus primeiros lotes do vale-transporte como forma de valorizar os funcionários do Poder Legislativo que se deslocam de bairros distantes e precisam chegar muito cedo ao serviço, tendo em vista que a Câmara Municipal começa a funcionar as 07h da manhã. Apenas os funcionários que não possuem veículos tiveram os créditos liberados.

Conforme o presidente Agnaldo da Saúde a sua ideia prevê que os servidores da Câmara Municipal passem a receber o auxílio-transporte em forma de créditos no cartão-transporte. De acordo com ele, a sua intenção é facilitar a vida do servidor evitando que ele porte dinheiro para pagar o transporte coletivo. A ideia do vale-transporte obrigatório já vinha sendo defendida pelo vereador Agnaldo da Saúde desde o seu primeiro mandato e agora como presidente, colocou em prática o seu parecer. Ele ainda estuda uma proposta que pretende oferecer pela primeira vez em 20 anos um reajuste no salário do funcionalismo efetivo do Poder Legislativo, independente da reposição constitucional anual para o servidor público, previsto por lei. (Por Athylla Borborema).