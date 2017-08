Poeta Aleilton Fonseca será empossado Membro Honorário da Academia Teixeirense de Letras

A Academia Teixeirense de Letras (ATL), através de sua diretoria, convidou formalmente o poeta e romancista Aleilton Fonseca para ser Membro Honorário da instituição literária. Para a alegria de todos, o convite foi prontamente aceito pelo poeta durante uma cerimônia realizada no auditório da UNEB em Teixeira de Freitas, em que ele lançou o seu mais novo livro.

Acadêmico Honorário é aquele que se faz credor dessa homenagem por serviços de notoriedade prestados à Academia Teixeirense de Letras ou às instituições de ensino da sua região de base e, uma vez indicado por um dos Acadêmicos Efetivos, tem o nome aprovado pela Diretoria. Como foi o caso de Aleilton Fonseca, que teve o seu nome indicado e aprovado pela unanimidade do Colegiado Acadêmico da ATL.

O convite foi feito e aceito na noite da última quinta-feira (03/08) durante o Seminário “Canudos 120 anos: fatos, poemas e narrativas com o escritor Aleilton Fonseca”, realizado pelo Colegiado de Letras do Campus X da Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

“Temos o prazer e a satisfação de convidar o ilustre escritor Aleilton Fonseca para fazer parte dos quadros da ATL”, anunciou o poeta e jornalista Almir Zarfeg, presidente da instituição literária e cultural, acompanhado de Athylla Borborema (vice-presidente), Cristhiane Ferreguett (secretária-geral), Celso Kallarrari (tesoureiro) e Marcus Aurelius (conselheiro).

Aleilton Fonseca aceitou e recebeu o convite das mãos do presidente Almir Zarfeg e, em seguida, respondeu que se sentia muito feliz e extremamente prestigiado pelo convite surpresa recebido da diretoria acadêmica. A posse está marcada para a sessão solene de final ano, em25 de novembro de 2017, em Teixeira de Freitas.

Aleilton Fonseca é membro da Academia de Letras da Bahia e figura entre os cinco autores baianos mais lidos, ao lado de nomes como Jorge Amado, João Ubaldo Ribeiro e Antônio Torres. É autor de obras importantes como “As formas do barro & outros poemas”, “Nhô Guimarães” e “O Pêndulo de Euclides”.

Atualmente, o escritor está visitando diversas cidades baianas para divulgar e debater “O Pêndulo de Euclides”, romance inspirado no conflito de Canudos com um viés mais conselheirista ou pró-Antônio Conselheiro, como forma de conscientizar as novas gerações sobre o que realmente aconteceu em Belo Monte: mais que uma guerra, foi um massacre oficial.

Participaram também do Seminário a coordenadora do Núcleo de Letras da UNEB, professora mestra Josinéia Amparo, e a professora mestra em literatura Arolda Maria Figueredo, as quais organizaram o evento e muitos outros educadores, estudantes e intelectuais. Convém registrar a exposição da historiadora e professora mestra Liliane Cordeiro e o fascinante relato da professora mestra Jessyluce Cardoso, filha ilustre da cidade de Canudos e autora do livro “Cantando e Encantando Canudos”.

Em Teixeira de Freitas, nesta última sexta-feira (04/08), o poeta Aleilton Fonseca ainda apresentou sua obra aos alunos do ensino médio do Colégio Militar, pela manhã, e do Colégio Integração na parte da tarde. “A presença de Ailton Fonseca na ATL será de grande valia intelectual e, sobretudo, literária para todos nós. Que seja bem-vindo”, pontuou Almir Zarfeg, que, durante sua fala no evento, recitou o poema de sua autoria “Quando setembro chegar…”.

Quem é Aleilton Fonseca

O poeta e professor universitário Aleilton Fonseca é um baiano da cidade de Firmino Alves e criado em Ilhéus, no sul da Bahia. É atualmente considerado um dos mais importantes autores nordestinos. É poeta com louvor, romancista, ficcionista, ensaísta e colunista em diversos jornais do Estado e professor titular da Universidade Estadual de Feira de Santana. Mestre e doutor em música e literatura, professor convidado de várias universidades brasileiras e europeias. É membro titular da Cadeira nº 20 da Academia de Letras da Bahia e autor de 12 livros e coautor em outras 29 obras literárias.

Aleilton Fonseca veio a Teixeira de Freitas para lançar o seu novo livro que celebra o centenário de morte do grande autor de “Os Sertões”, Euclides da Cunha, que tem a região nordestina da Guerra de Canudos como tema central do seu novo livro, intitulado de “O Pêndulo de Euclides”, um romance que apresenta um debate inteligente e instigante sobre um dos mais sangrentos conflitos brasileiros. (Da redação TN)