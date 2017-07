Polícia ainda não conseguiu prender acusado de duplo homicídio tentado em Teixeira de Freitas

Na noite da última terça-feira, dia 25 de julho, uma guarnição do 2° Pelotão, da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), seguia para uma ocorrência, quando na Rua João Amaro Gomes, no Bairro Tancredo Neves, região oeste da cidade, foi parada e informada de um tiroteio que ocorria em uma via lateral. Ao verificar a veracidade dos fatos os policiais militares encontraram um homem ferido. O mesmo foi rapidamente socorrido pela guarnição até o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), onde ficou internado.

Mais tarde a vítima foi identificada como Fagner Bastos de Carvalho, de 26 anos de idade. Fagner foi encaminhado ao centro cirúrgico, pois precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico para conter hemorragia interna. No instante que os médicos iniciam o atendimento, outro rapaz chegou sendo transportado por um mototaxista e apresentava um ferimento de tiro numa das mãos.

O jovem entrou correndo pedindo socorro e foi atendido na unidade, onde relatou que estava na mesma ação em que Fagner foi baleado. A segunda vítima foi identificada como Antônio Marcos da Silva, de 18 anos de idade.

Enquanto as vítimas eram atendidas, a Polícia Militar iniciou diligências pelo Bairro Tancredo Neves, e após levantamentos com base em informações, descobriu que o autor do duplo homicídio tentado teria sido Genilson Silva Santos, o “Zói”, de 26 anos. Então, guarnições do PETO e do PETO/ROTAM iniciaram buscas e descobriram que Genilson, o “Zói” estaria escondido numa residência na Rua da Penha, no Bairro São Lourenço. Então as guarnições montaram cerco, mas, não conseguiram prender o acusado, que conseguiu fugir.

No local, os militares apreenderam a moto usada pelo atirador nos crimes, uma Honda/Bros NXR 160, de cor vermelha, placa policial PKE-5270, licenciada em Teixeira de Freitas, que encontra-se apreendida no pátio da 8ª Coorpin.

O caso foi apresentado à delegada Maria Luíza Ribeiro, de plantão na unidade e segundo a polícia, Fagner possuía uma passagem anterior, quando foi preso na companhia de outra vítima de disparos de arma de fogo, identificada como Adenilson da Silva Santos, o “Pé de Rodo”, que veio a óbito no HMTF no último domingo (23), após ser baleado no Campo do Tancredão.

Já Antônio Marcos, segundo informações, possui passagem por roubo de celular.

As últimas informações dão conta que Genilson, além do duplo homicídio tentado, está sendo investigado pela Polícia Civil por supostamente ter participado do assassinato de “Pé de Rodo”, que morreu após ser atingido com disparos de arma fogo logo após participar de uma partida de futebol em um campo do Bairro Tancredo Neves. Se ele não apresentar-se, a polícia deve representar por sua prisão preventiva na Justiça. (Da redação TN)