Polícia ainda sem pistas de executores de dois homens no Brisa do Mar, em Mucuri

Até o fim da tarde desta quarta-feira, dia 5 de julho, a Polícia Civil de Mucuri não conseguiu levantar pistas que pudessem levá-la à autoria de dois crimes de homicídio ocorridos recentemente no Brisa do Mar, um conjunto habitacional do Programa Minha Casa, Minha Vida, inaugurado em 2016 na cidade.

No último dia 15 de junho, um homem conhecido como “Negão Marcílio”, foi morto a tiros no conjunto habitacional, quando estava em companhia de outros moradores em plena praça pública. Segundo testemunhas os pistoleiros aproximaram-se da vítima, exigiram que todos se afastassem e procederam com a execução com vários disparos de arma de fogo.

Já na noite de quinta-feira, dia 29 de junho, Wender Conceição Remédios, de 36 anos, foi abatido também a tiros, crime ocorrido por volta de 22h30, na Avenida Coca Cola, entre os bairros Brisa do Mar e Califórnia.

Populares disseram ter ouvido vários tiros e quando saíram pra conferir o que havia ocorrido, depararam-se com a vítima caída e já sem sinais vitais. Após guia assinada pelo delegado Samuel Martins, titular da Polícia Civil de Mucuri, o corpo acabou sendo removido ao IML de Teixeira de Freitas, para exames de necropsia.

Os autores, bem como as motivações dos dois assassinatos ocorridos em menos de 15 dias em um mesmo bairro, são desconhecidos. (Da redação TN)