Polícia ainda sem pistas de pistoleiro que executou “Macarrão Mecânico” em Teixeira de Freitas

No início da tarde deste sábado, dia 3 de setembro, a central de comunicação da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar de Teixeira de Freitas (CIPM), foi informada através do telefone 190, sobre um crime característico de execução, ocorrido em plena Avenida Getúlio Vargas, imediações do Mercado Caravelas, na região central da cidade.

Imediatamente duas guarnições do PETO e 1º Pelotão foram designadas ao local e assim que comprovaram a veracidade da informação, comunicaram o ocorrido à Polícia Civil e ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A vítima foi Thaliton Rocha Souza, o “Macarrão”, de 24 anos, que trabalhava como mecânico em uma oficina próxima ao local em que foi executado. Informações dão conta que por volta do meio dia o mecânico saiu da oficina ainda com um martelo na mão, estava conversando com um senhor quase em frente ao local de trabalho quando passou uma pessoa e lhe entregou um santinho de candidato. Logo em seguida os dois criminosos chegaram numa moto Honda Bros, de placa não anotada e o carona desceu e disparou seis vezes contra o jovem que ainda correu, mas caiu sem vida em cima da calçada de uma loja de peças. O martelo ainda ficou numa das mãos do mecânico, que morava no São Lourenço, bairro também da região central da cidade.

Na parede da loja ficaram as marcas de tiros, um projétil deflagrado e uma cápsula que segundo a polícia, é de pistola 9mm ficaram na rua. No local o desespero tomou conta da família. Amigos e clientes pareciam não acreditar na cena diante de seus olhos. Thalyton seria pai do primeiro filho.

Segundo informações, o jovem era gente trabalhadora e era do bem. A família acredita em crime passional, apesar da polícia ainda ter descartado qualquer outra hipótese.

Segundo o perito Manuel Garrido, responsável pela perícia de local, a vítima foi alvejada por três disparos de arma de fogo, sendo um no ombro, outro na nuca e o terceiro no pescoço. Após perícia, a delegada Waldiza Fernandes, de plantão na sede da 8ª Coorpin e que esteve acompanhando o levantamento cadavérico, autorizou a remoção do corpo ao IML para exames de necropsia. Autoria e motivação do assassinato são desconhecidas. (Por Ronildo Brito)