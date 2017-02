Polícia apreende infrator suspeito de participar do assassinato de professor em Posto da Mata

Após intensas investigações, o delegado Maderson Dias e seus agentes da Polícia Civil de Nova Viçosa, conseguiram apreender um menor acusado de participação no assassinato com requintes de crueldade, tendo como vítima o professor Gilson Queiroz dos Santos, de 51 anos de idade, abatido a pauladas no último dia 6 de fevereiro, no interior de sua própria casa, no Bairro Cajueiro, em Posto da Mata.

Segundo acaba de informar o delegado Maderson Dias, além do menor, existe um outro suspeito de participar do crime, que está sendo procurado. As investigaram apontaram que os dois indivíduos, sendo um menor, teriam chegado à casa da vítima, e juntos começaram a consumir bebidas alcoólicas. Pouco tempo depois, ainda por motivos desconhecidos, teria havido um desentendimento, quando um dos acusados foi ao quintal da casa, apossado-se de um pedaço de madeira e atacado o professor, sendo primeiro na nuca e depois na face.

Logo depois os suspeitos apagaram as luzes da residência e fugiram, quando vizinhos notaram a movimentação estranha e acionaram a Polícia Militar, que esteve no local e encontrou o professor já sem sinais vitais e com o rosto desfigurado. O suspeito apreendido é um adolescente de 17 anos.

O delegado Maderson Dias já solicitou ao Ministério Público a internação do menor infrator, e por questão de segurança, o mesmo deve ser transferido para Teixeira de Freitas, já que a população do município está revoltada com o crime. O outro acusado, segundo Dias, já foi identificado e sua captura deve ser questão de tempo. O menor apreendido teria participado ativamente do assassinato, inclusive tendo desferido golpes contra a cabeça do educador. (Da redação TN)