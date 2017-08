Polícia apreende R$ 20 mil em drogas nos Correios de Simões Filho

Dois quilos de drogas foram apreendidos por equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), na quinta-feira 3, na sede dos Correios de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Os pacotes, avaliados em aproximadamente R$ 20 mil, continham 220 gramas de haxixe e 1,8 quilo de maconha, tipo skank.

O haxixe, droga extraída da maconha com maior porcentagem de THC (tetra-hidrocarbinol), possui um valor comercial pode chegar a 40 vezes superior ao da maconha. “Essas 220 gramas podem ser vendidas por até R$ 16 mil, enquanto que a skank, se comercializada de modo fracionário, chega a R$ 4 mil”, explicou o delegado Alexandre Galvão, do Draco, por meio de nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

As drogas estavam escondidas em frascos de shampoo e em tabletes cobertos de algodão banhado a álcool e papel carbono. As encomendas saíram do interior da Bahia com destino as capitais de São Paulo e de Minas Gerais, além de Vitória da Conquista, no sul da Bahia. Os entorpecentes foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). (Informações: A Tarde)