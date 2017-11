Polícia Civil apreende armas e prende acusado no interior do Prado

Na manhã desta última sexta-feira, dia 17 de novembro, com o apoio de agentes lotados na 8ª Coorpin, quatro equipes da Polícia Civil formadas em Prado, Itamaraju e Teixeira de Freitas saíram com destino aos distritos do Guarani e Cumuruxatiba para cumprimento de mandados de busca e apreensão, requeridos pelo delegado Kleber Gonçalves, com cota favorável do Ministério Público e decretados pelo Judiciário Local.

Os mandados foram cumpridos na tentativa de localizar drogas e armas de fogo.

Foram apreendidas durante a operação, quatro espingardas, sendo uma Winchester, uma arma de duplo cano horizontal, calibre 20, e duas espingardas de fabricação caseira, além de um revólver calibre 22.

O alvo principal da ação, Valdeli de Jesus da Cruz, o “Buá”, foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, isso no Distrito do Guarani, visto que ele estava em poder de duas espingardas e do revólver. “A Polícia Civil do Prado dará continuidade às investigações a respeito dos possíveis crimes que vem sendo cometidos, principalmente relacionados ao tráfico de drogas”, assegura o delegado Kleber Gonçalves”. (Por Ronildo Brito)