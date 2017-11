Polícia Civil conclui inquérito e indicia mototaxistas por homicídio qualificado em Teixeira de Freitas

A Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas (DT), acaba de informar a conclusão do Inquérito Policial 184/2017 que apurou autoria e materialidade, assim como as circunstâncias do homicídio de Tiago Evangelista da Silva. O crime, ocorrido em 16/05/2017, por volta das 19h30, segundo a polícia, foi cometido após diversos mototaxistas se reunirem e iniciarem uma procura por ele que teria sido o autor do roubo cometido contra Leonardo de Jesus Santos (também mototaxista) na tarde desse mesmo dia.

Durante as investigações, foram identificados vários mototaxistas que estavam no local e que participaram da captura e agressões contra Tiago Evangelista da Silva e ficou constatado que esses mototaxistas se juntaram para capturar o suspeito do roubo e tinham uma vontade coletiva de vingarem o crime sofrido pelo colega. “Entretanto, os investigados Carlos Pires Santos e Leonardo de Jesus Santos destoaram do grupo ao se utilizarem de armas para feri-lo. O primeiro usou uma arma de fogo para disparar contra a cabeça da vítima e, após os tiros, ainda deu um violento chute na cabeça dela, já o segundo utilizou uma chave de fenda para perfurar o abdômen da vítima. As agressões praticadas pelos outros demonstram o dolo em lesionar Tiago, enquanto as de Carlos e Leonardo demonstram o dolo de matá-lo”, diz o delegado Manoel Andreeta, titular da DT de Teixeira de Freitas.

“Ressalta-se ainda que no momento em que os tiros foram disparados e o golpe com chave de fenda foi executado a vítima estava rendida, deitada e sendo arrastada por alguns mototaxistas presentes”, diz Andreeta, completando na sua opinião a situação que se adequa à expressão “outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”, prevista na parte final do inciso IV do §2º do artigo 121 do código Penal, qualificando assim o homicídio de Tiago. “Além dessa qualificadora objetiva, está presente a qualificadora subjetiva prevista no artigo 121§2ºI (parte final), já que a motivação para o crime foi a vingança, que nesse caso demonstra um torpeza dos autores”, completa.

Após a apuração dos fatos, a autoridade policial indiciou CARLOS PIRES SANTOS e LEONARDO DE JESUS SOUZA por Homicídio Qualificado (artigo 121§ 2º I e IV do Código Penal). Já em relação aos investigados ELIZEU LEAL SANTOS, GILDETE SANTOS DA SILVA, ALERSANDRO SANTOS SILVA e MARCIO DE JESUS SOUZA a autoridade policial classificou a conduta deles como LESÃO CORPORAL e responderão por esse crime.

“Por fim, quanto aos investigados ANDRÉ SOUZA PEREIRA e NATAN DIAS BOTELHO, apesar deles estarem presentes no local do fato e terem participado da procura de Tiago Evangelista da Silva, não ficou comprovado qualquer dolo criminoso por parte deles e, portanto, não serão indiciados por nenhum crime, a menos que surjam novas provas que indiquem o contrário. Caso se identifique mais envolvidos nos fatos apurados, suas condutas também serão investigadas”, finaliza Andreeta.

Com a conclusão do inquérito os indiciados responderão ao processo judicial cuja a ação penal será proposta pelo Ministério Público. (Por Ronildo Brito)