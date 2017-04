Polícia Civil confirma elucidação de mais um crime de homicídio em Teixeira de Freitas

Após esclarecer o assassinato de Jierlisson Santos da Silva, de 15 anos de idade na época, alvejado com quatro tiros no dia 10 de novembro de 2013, e que morreu quando era encaminhada ao centro cirúrgico do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), o Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT), da 8ª Coorpin, confirma a elucidação do homicídio de Lucas Miranda Carvalho, fato ocorrido por volta das 22h no dia 15 de dezembro de 2016.

Segundo o delegado Manoel Andreeta, que coordenou as investigações, Lucas, depois te ter sido atingido por pedradas na cabeça, chegou a ser socorrido ao HMTF, mas na manhã do dia seguinte (16/12/2016), acabou não resistindo e veio a óbito.

O autor das pedradas, segundo Andreeta, foi Rafael Silva do Nascimento, o “Mineiro”, que teria sido ajudado por um adolescente, fato ocorrido na Praça do Chafariz, em frente a um oficina de bicicletas. Segundo uma testemunha presencial, que estava bebendo em um bar, localizado na esquina do local do crime, a vítima, que era usuária de drogas, havia roubado a bicicleta da companheira de “Mineiro” e trocado a mesma por pedras de crack em uma “boca de fumo”.

“Apurou-se que a vítima seguia em via pública quando foi abordada pelos agressores, sendo certo que após discutirem, os envolvidos entraram em luta corporal, quando “Mineiro” pegou uma pedra e começou a desferir golpes na cabeça da vítima que ficou desacordada no local”, conta Manoel Andreeta, completando que os agressores, logo após o crime, deixaram o lugar e a vítima foi socorrida pelo SAMU, vindo a falecer na manhã do dia seguinte, em decorrência dos ferimentos sofridos.

Rafael Silva do Nascimento, o “Mineiro”, está preso, enquanto o menor infrator encontra-se apreendido. O procedimento está em fase de conclusão, aguardando o laudo necroscópico a ser encaminhado pelo DPT local. Os Autos foram encaminhados ao delegado Ricardo Amaral, que ficou responsável por promover as representações e elaborar o relatório final do feito. (Da redação TN)