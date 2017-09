Polícia Civil cumpre mandado de internação de infrator acusado de matar desafeto em Teixeira de Freitas

Nesta última terça-feira, dia 12 de setembro, por volta das 15h, a equipe do Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT), serviço especializado da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas, cumpriu o mandado de internação provisória de um adolescente infrator, apontado como um dos autores do crime de homicídio praticado contra Lucas Miranda Carvalho, onde ele, juntamente com o maior Rafael Silva do Nascimento, o “Mineiro”, segundo as investigações da polícia, mataram o desafeto a pedradas, tendo como motivação o fato da vítima ter furtado a bicicleta da companheira de um deles. O crime ocorreu no dia 15 de dezembro de 2016, por volta das 22h, na Rua Itajubá, em frente a uma Oficina de Bicicletas, no Bairro Luiz Eduardo Magalhães, em Teixeira de Freitas.

“Vale ressaltar que o Inquérito Policial já foi concluído pela Equipe do NHT, e encaminhado à Justiça”, diz o delegado Manoel Andreeta, titular de Teixeira de Freitas e que também integra o Núcleo de Homicídio e Tráfico.

Ainda segundo Andreeta o adolescente encontra-se na carceragem da 8ª Coorpin, onde vai permanecer à disposição do Ministério Público e da Vara da Infância e Juventude. A internação provisória é de 45 dias e não é descartada a hipótese do infrator, ao fim desse período, ser mandado para a Fundação Casa, em Salvador. (Da redação TN)