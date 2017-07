Polícia Civil cumpre mandado e prende acusado de homicídio em Teixeira de Freitas

Em ação comandada pela delegada Valéria Chaves, coordenadora da 8ª Coorpin, a equipe do Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT), acaba de informar a conclusão das investigações envolvendo o homicídio consumado que teve como vítima Edmilson Conceição Roseno, o “Figuesa” ou “Nego Drama”, fato ocorrido no dia 18 de agosto de 2018, por volta das 13h40, na Rua São Sebastião, em frente ao nº 206, no Bairro Jerusalém, região leste de Teixeira de Freitas.

A vítima, segundo a polícia, foi morta por Ataíde Santos Demele, que se aproximou-se quando a mesma se encontrava andando pela via púlica, utilizando uma motocicleta não identificada, efetuando vários disparos de arma de fogo contra a mesma, sendo encontrados no local cápsulas deflagradas de pistola calibre 765 e projéteis de revólver calibre 38.

O crime ocorreu, de acordo com as investigações, por disputa de territórios entre grupos de traficantes rivais e o acusado Ataíde Santos Demele, foi preso é apresentado à imprensa no fim da tarde desta quarta-feira (11).

Foi representado pela prisão preventiva do autor do crime, sendo o mesmo investigado em outros três inquéritos policiais envolvendo a prática dos assassinatos de Washington Rios de Jesus e Eduardo de Souza, além de homicídios tentados.

Segundo o delegado Manoel Andreeta, titular de Teixeira de Freitas e responsável pelo Núcleo de Homicídios e Tráfico (NHT), o procedimento encontra-se em fase de conclusão, aguardando o laudos periciais necroscópico e de local de crime, a serem encaminhados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). Os autos foram encaminhados aos delegados Buno Ferrari, Ricardo Amaral e Rina Andrade, que ficaram responsáveis por formalizar as representações e elaborar o relatório final. (Da redação TN)