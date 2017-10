Polícia Civil cumpre mandado e prende acusado de matar a companheira após baile funk em Teixeira de Freitas

Neste último sábado, dia 28 de outubro, policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Teixeira de Freitas (DEAM), supervisionados pela delegada Viviane Scofield, com apoio de policiais da Delegacia Territorial (DT), cumpriram mandado de prisão preventiva em desfavor de Israel Amorim de Castro. Segundo as investigações, Israel foi o autor do homicídio de Tayara Santos Monteiro, de 18 anos, morta na manhã de 13 de agosto de 2017, dentro da residência do casal, no Bairro Nova Teixeira, após uma discussão na volta de um baile funk.

A investigação realizada pela DEAM confirmou a autoria do homicídio de Tayara e subsidiou um mandado de prisão preventiva em desfavor de Israel Amorim de Castro. Com a expedição dos mandados, a delegada Viviane Scofield e os policiais da DEAM passaram a tentar localizar o acusado e obtiveram êxito na tarde desse último sábado, dia 28. Após a confirmação do endereço do esconderijo de Israel, no Bairro Vila Caraípe, os policiais da DEAM e da DT de Teixeira de Freitas realizaram o cerco à residência e prenderam Israel. Com o acusado ainda foram encontrados 11 papelotes de cocaína e 44 pedrinhas de crack prontas para venda, uma pedra de crack ainda não preparada, além de cinco munições de revólver 38 e quatro de calibre 380.

Após a conclusão do procedimento na Polícia Civil, o acusado será recambiado da carceragem da 8ª Coorpn para o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), onde deve ficar à disposição da Justiça. (Por Ronildo Brito)