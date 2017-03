Polícia Civil elucida assassinado de “Macarrão”, morto em passeio de oficina mecânica em Teixeira de Freitas Irmãos são presos acusados de assassinar "Macarrão" em Teixeira de Freitas

Após o desenvolvimento das investigações de campo, a Polícia Civil de Teixeira de Freitas, coordenada pela delegada Valéria Chaves, chegou na autoria do crime de homicídio consumado, praticado contra Thaliton Rocha Souza, o “Macarrão”, crime ocorrido no dia 3 de setembro de 2016, por volta das 12h30, na calçada da Oficina Mecânica Quatro Linhas, na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Vila Vargas, região central de Teixeira de Freitas.

Segundo as investigações os responsáveis pelo crime foram os irmãos William de Jesus Ferreira e Wallas de Jesus Ferreira, utilizando uma motocicleta Honda Bros, de cor vermelha, tendo Wallas como condutor e William como carona. “Eles aproximaram-se da vítima, quando a mesma estava saindo da Oficina Mecânica, local onde trabalhava, tendo o carona William efetuado vários disparos de arma de fogo, utilizando uma pistola calibre 9mm, provocando a morte da vítima no local”, informa o delegado Manoel Andreeta, titular de Teixeira de Freitas e um dos integrantes da equipe responsável pela elucidação do assassinato.

Sobre a motivação do crime, segundo Andreeta, consta que a vítima começou a traficar drogas no Bairro São Lourenço, para traficantes atuantes no Bairro redenção, Alex Silva Rodrigues, o “Lequinha” e Patrick Castro Pereira, o “Jack”, no território dos traficantes conhecidos como Audimar Serafim, o “Fala Fina” e Roberto Ribeiro Santos, o “Beto Carroceiro”. “A pedido de um outro traficante intermediário, ainda em investigação, foi encomendada a morte da vítima para os irmãos executores que acabaram consumando o ato”, relata o delegado.

A arma de fogo utilizada para a prática do crime, uma pistola 9mm, foi apreendida em poder dos irmãos William e Wallas e ainda está sob investigação o assassinato de Calixto Moreira Pereira. O procedimento encontra-se em fase de conclusão das investigações, análise e saneamento, aos cuidados da delegada Rina Andrade, que está aguardando os laudos periciais a serem encaminhados pelo Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), inclusive o de microcomparacão balística da arma de fogo utilizada para cometer o crime, apreendida em poder dos irmãos acusados. (Por Ronildo Brito)