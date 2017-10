Polícia Civil elucida assassinato ocorrido em plantação de eucalipto no interior de Teixeira de Freitas

Sob a orientação da delegada Valéria Chaves, coordenadora regional da 8ª Coorpin, policiais civis liderados pelo delegado Manoel Andreetta, titular de Teixeira de Freitas, acabaram de concluir as investigações envolvendo o homicídio consumado de Alessandro dos Santos Dias, fato ocorrido na tarde do dia 06 de agosto de 2017, por volta das 14h, em uma plantação de eucalipto, no pasto da Fazenda de Luiz Caolho, nas proximidades da comunidade denominada “JOSÉ FELIPE”, próximo ao Bairro Ulisses Guimarães, na zona rural do município.

O corpo da vítima foi encontrado em uma estrada vicinal, mostrando sinais de violência, com cinco perfurações de arma branca, tipo faca, além de duas lesões contundentes na cabeça, provocadas por um pedaço de madeira de eucalipto, sendo certo que os instrumentos do crime, a faca e o pedaço de madeira, foram encontrados junto ao corpo da vítima, sendo recolhidos pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), durante o levantamento cadavérico.

Com o desdobramento das investigações, os agentes do Serviço de Investigação (SI), passaram a saber que os autores do crime foram Jabson Silva Batista, o “Jabinha”, Vagner de Jesus Oliveira, o “Vaguinho” e um adolescente. Consta que a vítima era usuária de drogas e devia para o autor do crime, mais conhecido como “Jabinha”, que segundo a polícia era chefe de um grupo de traficantes de drogas atuantes nos bairros Ulisses Guimarães, Estância Biquini, Uldurico Pinto e Jardim Liberdade. “Na noite anterior ao crime, o traficante JABSON, o “JABINHA” estava no TRAILLER DO BAIXINHO, juntamente com seus comparsas VAGNER, o “VAGUINHO” e o adolescente, consumindo bebidas alcoólicas, quando a vítima que também estava frequentando o local, o abordou pedindo para que o mesmo lhe vendesse drogas, dizendo que, para tanto, pagaria pela mesma em dinheiro, à vista”, diz Andreeta, adiantando que nesse momento, iniciou-se uma discussão entre o traficante e a vítima, posto que o traficante queria receber a dívida de drogas anterior, existente entre ambos, dizendo que se a vítima tinha dinheiro para comprar mais entorpecentes, deveria lhe pagar antes o débito anterior.

Com isso, ainda de acordo com o delegado Manoel Andreeta, o autor e a vítima entraram em luta corporal, sendo certo que o traficante e os seus comparsas, conseguiram imobilizar Alessandro, amarrando seus pés e suas mãos, oportunidade em que, o colocaram dentro de um veículo não identificado e levaram o mesmo para a plantação de eucalipto, na Fazenda de Luiz Caolho, onde consumaram o assassinato.

O procedimento encontra-se em fase de saneamento e conclusão, sendo encaminhado para os delegados adjuntos da Delegacia de Territorial (DT), que ficaram responsáveis por promoverem a representação pela prisão preventiva dos autores maiores de idade e pela medida de internação provisória do adolescente infrator envolvido, para a posterior conclusão do feito através da elaboração do competente relatório final do inquérito policial. (Da redação TN)