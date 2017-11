Polícia Civil elucida homicídio de “Zé Regaço”, morto por denunciar “boca de fumo” em Teixeira de Freitas Maior preso e o menor apreendido, que segundo a polícia foram os autores

A Polícia Civil de Teixeira de Freitas acaba de concluir o caso de mais um homicídio consumado que teve como vítima José Josefh, o “Zé Regaço”, na época com 52 anos de idade, fato ocorrido na manhã do dia 15 de outubro de 2015, por volta das 06h, em frente à residência da vítima, localizada no Bairro Caminho do Mar, na região norte da cidade.

Segundo as investigações preliminares desenvolvidas pela Delegacia Territorial (DT), na época, comandada pela delegada Waldíza Fernandes, a vítima encontrava-se no interior de sua residência, quando uma motocicleta não identificada se aproximou com dois indivíduos, os quais pararam o veículo e chamaram por “Zé Regaço” pelo lado de fora da casa. Com efeito, no momento em que a vítima saiu para atender a porta, foi surpreendida pela ação dos meliantes, quando o carona sem qualquer aviso, sacou uma arma de fogo tipo revolver e efetuou seis disparos à queima roupa, descarregando sua arma, para após, deixarem o local com a motocicleta, tomando rumo ignorado.

“Vale frisar que a vítima foi atingida por dois disparos na cabeça, dois no pescoço, um no peito e um no braço, chegando a ser socorrida por vizinhos e encaminhada ao HMTF, local onde veio a falecer em decorrência dos ferimentos sofridos”, informa o delegado Manoel Andreeta, que chefiou as últimas investigações.

Foi apurado que a vítima JOSÉ JOSEFH era uma pessoa respeitada e querida na Comunidade, uma espécie de líder comunitário, não havendo indícios de qualquer envolvimento dele com atividades ilícitas naquele local, fato que vinha dificultando as investigações policiais, principalmente quanto à motivação do crime. Não obstante, com a continuidade e o desenvolvimento dos trabalhos, a equipe da Polícia Civil logrou êxito em identificar os autores do crime, sendo um menor de idade, que conduziu a motocicleta, e a pessoa de Luzenilton Silva dos Santos, o “Xexeneu”, que estava de carona e efetuou os disparos que levaram a vítima ao óbito.

Foi apurado ainda que o crime ocorreu pelo fato da vítima ter denunciado um ponto de venda e distribuição de drogas pertencente a “Xexenéu”, que ficava próximo à casa de José Josefh. Apurou-se também que, por causa das denúncias feitas pela vítima, a Polícia Militar esteve no local e “estourou” a “boca de fumo”, fato que chegou ao conhecimento do traficante, sendo este o motivo do crime. Os trabalhos investigatórios realizados pela Polícia Civil prosseguem, pois há indícios de que o acusado Luzenilton, o “Xexenéu”, pertenceria a um grupo de traficantes maior, atuante nos Bairros Caminho do Mar I, II e Nova América e de que esteja envolvido na prática de outros crimes de homicídio na região.

O procedimento encontra-se em fase de saneamento e conclusão, sendo encaminhado para a delegada adjunta Rina Andrade, que ficou responsável por promover as representações e a conclusão do feito através do competente relatório final. (Da redação TN)