Polícia Civil elucida homicídio tentado contra “Bagre” e descobre que autor já estava preso

O Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT), serviço especializado da 8ª Coorpin, informa a conclusão das investigações envolvendo o homicídio tentado contra Leandro Poluceno Fernandes, o “Bagre”, fato ocorrido no dia 16/08/2015, por volta das 13h13, em via pública, no Bairro Nova América, em frente à residência da vítima, situada na Rua Lafaiete Coutinho, n.º 71, na região leste de Teixeira de Freitas. A vítima foi atingida por seis disparos de revólver calibre 38, quando vinha saindo de sua residência, que segundo a polícia foram disparados por Luzenilton Silva dos Santos, o “Neguinho”.

“Consta que a motivação do crime se deu por envolvimento dos protagonistas com o tráfico de drogas, ambos pertencentes a grupos rivais disputando territórios, contudo, a ação criminosa foi desencadeada pelo fato de Leandro, o “Bagre”, ter agredido fisicamente um dos vendedores de drogas ligados ao autor”, informa o delegado Manoel Andreeta, titular de Teixeira de Freitas e também integrante do NHT.

A vítima encontrava-se saindo de sua residência quando o autor se aproximou sozinho e a pé, com um revólver calibre 38 na cintura. Ele sacou a arma e efetuou os disparos, vários deles atingindo a vítima que saiu correndo pelos fundos da residência e conseguiu escapar, sendo socorrida ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), onde acabou se recuperando. Através de investigações realizadas pela equipe do NHT, passou-se a saber que o autor Luzenilton, trabalhava para o grupo liderado pelo traficante conhecido por Romário Gumiero dos Santos, o “Barrão”, morto em uma emboscada organizada por grupo de traficantes rivais.

Após praticar o crime, segundo Andreeta, Luzenilton, que também é conhecido por “Xexeneu”, fugiu da cidade, indo se esconder no município de Medeiros Neto, local onde foi preso ainda no ano de 2015, pela prática de tráfico de drogas, sendo recambiado para o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), onde cumpre pena. “Com a condução e o interrogatório de Luzenilton, tomado nesta Delegacia, o mesmo confessou espontaneamente e sem qualquer tipo de constrangimento, a prática do crime, após ter tomado conhecimento de que a vítima Leandro, o “Bagre” o havia apontado como autor”, falou o delegado Manoel Andreeta.

O procedimento encontra-se em fase de saneamento e conclusão, aguardando o laudo de lesões corporais e o prontuário da vítima, a serem encaminhados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), respectivamente. Os autos foram encaminhados para os delegados Bruno Ferrari, Ricardo Amaral e Rina Andrade, todos do NHT, que ficaram responsáveis por promoverem a representação pela prisão preventiva do autor. (Da redação TN)